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Medipol Başakşehir'in attığı gol tartışma yarattı

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'İN ATTIĞI GOL TARTIŞMA YARATTI

Medipol Başakşehir - Gençlerbirliği maçının ilk yarısında Adebayor'un attığı gol ofsayt tartışmalarına neden oldu.

Tarih : 27 Şubat 2018, 01:50
Puan Ver : Medipol Başakşehir'in Attığı Gol Tartışma Yarattı(9/10)5

Spor Toto Süper Lig'de 23. haftanın kapanış maçında Başakşehir, Gençlerbirliği karşısında Emmanuel Adebayor'un golüyle 1-0 öne geçti, ofsayt itirazları yapıldı.

Mücadelenin 28. dakikasında kazanılan serbest vuruşta Emre Belözoğlu ortasını yaptı ve Adebayor kafayla topu ağlar gönderdi.

ÜMİT ÖZAT, HAKEME İTİRAZDA BULUNDU

Pozisyonun ardından Gençlerbirliği oyuncuları ve teknik direktör Ümit Özat, pozisyonun ofsayt olduğu yönünde hakemlere itirazlarda bulundu.

Maçın hakemi Ümit Öztürk, yardımcısının da orta noktaya koşmasının ardından itirazlara aldırış etmedi ve gol kararı verdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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