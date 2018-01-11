Turizmde Rekor Gelir! Kasaya 26 Milyar Dolar Girdi
Fakıbaba: Su İmkanlarını Çok İyi Değerlendirmeliyiz
Arda Turan'dan Duygulandıran Ali Sami Yen Paylaşımı
Şener'den Rakiplere Gözdağı: Her Zaman Yarışın İçindeyiz!
Bakan Soylu'nun Söz Aldığı Şarkıcı Yusuf Güney, Şırnak'ta Komandolara Konser Verdi
Samsunspor'da Parası Ödenmeyen Halil İbrahim Pekşen Sözleşmesini Feshetti
Workhorse, W-15 İle Tesla'yı Geride Bırakarak İlk Elektrikli Pick-Up'ı Üretti
Yıldırım Nikahı Kıymak İsteyen Alişan'a Çağla'dan Jet Uyarı!
Gençlerbirliği, Bursaspor'un Yıldızını Kadrosuna Kattı
Alex'ten Fenerbahçe Mesajı: Çok Özledim
Güney Kore'de Kripto Para Platformlarına Baskın
Ptt Motif Kart İle Memurlara Özel Hizmet Verecek
Galatasaray'a Evra Transferi İçin İspanya'dan Rakip Çıktı
2018'in Magazin Bombası! 5 Kez Nikah Kıyan İmparator, Eski Eşine Evlenme Teklif Etti
Barcelona Genç Yıldızı Kadrosuna Kattı
Ahmet Nur Çebi'nin Cezası Onandı
Ali Koç'tan Fenerbahçe Taraftarına Çağrı: Tam Zamanı!
Beşiktaş Kap'a Bildirdi! İşte Vodafone Park'ın Toplam Maliyeti
Diriliş'te Merak Edilen Soruya Cevap Veriyoruz: Turgut Alp Öldü Mü
14 Milyonluk İstanbul'da Erkek Nüfusu, Kadın Nüfusundan Fazla

Medipol Başakşehir'den Arda Turan transferi için son hamle

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'DEN ARDA TURAN TRANSFERİ İÇİN SON HAMLE

Medipol Başakşehir, daha önce şartlarını görüştüğü Arda Turan için bir kez daha Barselona'ya gidecek ve son teklifini iletecek.

Tarih : 11 Ocak 2018, 22:40
Puan Ver : Medipol Başakşehir'den Arda Turan Transferi İçin Son Hamle(10/10)6

Barcelona'dan ayrılmak için geri sayıma geçen Arda Turan'ın en ciddi talibi Başakşehir, transferi tamamlamak için son adımı atıyor.

Başakşehir yönetimi, Barcelona yönetimi ile son kez görüşmek üzere Barselona'ya gidecek. Kulüpler ilk görüşmede şartları konuşmuş ve Barcelona, ne istediğini bildirmişti, bunun üzerine Başakşehir'in cevabı bekleniyordu. Başakşehir de finansal boyutunu değerlendirdi ve Barcelona'ya sunulmak üzere teklifini hazırladı.

ARDA'NIN KİRALANMASI YÜKSEK İHTİMAL

Arda Turan'ın 1,5 yıllığına Başakşehir'e kiralanması en yüksek ihtimal. yapılacak görüşmenin ardından transferle ilgili resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.

ABDULLAH AVCI: "BARCELONA AYAĞI KOLAY DEĞİL"

Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Arda Turan transferiyle ilgili son olarak olumlu açıklamalar yapmıştı.

Arda'yı kiralık ve bedelsiz transfer etmek istediklerini belirten Avcı, "Kendisiyle ilgili problem olacağını zannetmiyorum ama Barcelona ayağı kolay bir ayak değil. Yarın veya cuma gününe kadar belli olacak. Arda hakkında hayırlısı neyse o olur" ifadelerini kullanmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Medipol  Başakşehir  Den  Arda  Turan  Transferi  İçin  Son  Hamle    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER