MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'DEN ARDA TURAN TRANSFERİ İÇİN SON HAMLE
Medipol Başakşehir, daha önce şartlarını görüştüğü Arda Turan için bir kez daha Barselona'ya gidecek ve son teklifini iletecek.
Barcelona'dan ayrılmak için geri sayıma geçen Arda Turan'ın en ciddi talibi Başakşehir, transferi tamamlamak için son adımı atıyor.
Başakşehir yönetimi, Barcelona yönetimi ile son kez görüşmek üzere Barselona'ya gidecek. Kulüpler ilk görüşmede şartları konuşmuş ve Barcelona, ne istediğini bildirmişti, bunun üzerine Başakşehir'in cevabı bekleniyordu. Başakşehir de finansal boyutunu değerlendirdi ve Barcelona'ya sunulmak üzere teklifini hazırladı.
ARDA'NIN KİRALANMASI YÜKSEK İHTİMAL
Arda Turan'ın 1,5 yıllığına Başakşehir'e kiralanması en yüksek ihtimal. yapılacak görüşmenin ardından transferle ilgili resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.
ABDULLAH AVCI: "BARCELONA AYAĞI KOLAY DEĞİL"
Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Arda Turan transferiyle ilgili son olarak olumlu açıklamalar yapmıştı.
Arda'yı kiralık ve bedelsiz transfer etmek istediklerini belirten Avcı, "Kendisiyle ilgili problem olacağını zannetmiyorum ama Barcelona ayağı kolay bir ayak değil. Yarın veya cuma gününe kadar belli olacak. Arda hakkında hayırlısı neyse o olur" ifadelerini kullanmıştı.
Kaynak: haberinburada
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