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Medipol Başakşehir'de Aurelien Chedjou'nun Ayağı Kırıldı, En Az 3 Ay Yok

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'DE AURELİEN CHEDJOU'NUN AYAĞI KIRILDI, EN AZ 3 AY YOK

Medipol Başakşehir'in yeni transferi Aurelien Chedjou, ayağındaki sakatlık nedeniyle en az 3 ay sahalardan uzak kalacak.

Tarih : 10 Temmuz 2017, 14:10
Puan Ver : Medipol Başakşehir'de Aurelien Chedjou'nun Ayağı Kırıldı, En Az 3 Ay Yok(5/10)1

Medipol Başakşehir'in Slovenya kampında dün gerçekleştirdiği antrenmanda sakatlanan Aurelien Chedjou'nun sol ayak bileğinde kırık olduğu açıklandı.

Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, Chedjou'nun sol ayak bileğinde kırık tespit edildi. Tecrübeli oyuncu, sahalardan en az 3 ay uzak kalacak.

TOPA VURMAK İSTERKEN YERDE KALDI

Turuncu-lacivertli takımın yeni transferlerinden olan Kamerunlu savunma oyuncusu, Kranjska Gora kasabasında dün akşam yapılan antrenmanda topa vurmak isterken sol ayağından gelen sesle acı içinde yerde kalmış ve MR'ı çekilmek üzere koltuk değnekleriyle hastaneye götürülmüştü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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