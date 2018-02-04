Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşı karşıya geldi. 90 dakika sonunda Medipol Başakşehir deplasmanda Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Medipol Başakşehir'in golünü 36. dakikada Adebayor kaydetti. Atiker Konyaspor'un golünü ise 90+2. dakikada Skubic attı.

Medipol Başakşehir, Süper Lig'deki puanını 43'e çıkarırken, Atiker Konyaspor'un puanı 17 oldu.

Mücadelenin ilk 15 dakikasında Atiker Konyaspor daha etkiliydi. Özellikle 14. dakikada Jahovic kaleci ile karşı karşıya pozisyonda şutunu çekti ancak top auta gitti.

PERDEYİ ADEBAYOR AÇTI

Karşılaşmadaki ilk golü Medipol Başakşehir buldu. 36. dakikada kaleci ile karşı karşıya kalan Adebayor'un vuruşunda Serkan'ın müdahalesi yetersiz kaldı. Adebayor Serkan'dan seken topu boş kaleye göndermekte zorlanmadı ve ilk yarı bu golle Başakşehir'in 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Medipol Başakşehir'de 63. dakikada Arda Turan oyuna, Stefano Napoleoni yerine dahil oldu. İkinci yarının ilk 65 dakikası geçilirken, Atiker Konyaspor daha fazla rakip alanda gol arayan taraf oldu.

EMRE BELÖZOĞLU KIRMIZI KART GÖRDÜ

Son dakikalara doğru Atiker Konyaspor, rakip alanda gol için baskısını arttırdı. Atiker Konyaspor, 90+2. dakikada Skubic'in attığı golle skoru 1-1'e getirdi. Başakşehir'de 90+4. dakikada Emre Belözoğlu kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Son dakika Orkan'ın şutunda top direkten geri döndü.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Atiker Konyaspor ile Başakşehir arasındaki mücadele 1-1 sona erdi.

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 21. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Atiker Konyaspor ise gelecek hafta ligde deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: haberinburada