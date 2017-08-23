MEDİPOL BAŞAKŞEHİR, SEVİLLA'YA ELENEREK ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE VEDA ETTİ
UEFA Şampiyonlar Ligi playoff rövanş maçında Sevilla ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Ramon Sanchez Pizjuan'da oynanan mücadele 2-2 sona erdi.
EMRE HERKESİ YIKTI
Başakşehir, 17. dakikada Eljero Elia ile deplasmanda öne geçti. Sevilla, 53. dakikada Sergio Escudero ile eşitliği sağladı. Wissem Ben Yedder, 75'de ev sahibini öne geçirdi. Edin Visca, 83. dakikada skora eşitliği getirdi. Emre Belözoğlu'nun 89. dakikadaki serbest vuruşu direkte patladı.
İlk maçı İstanbul'da 2-1 kaybeden Başakşehir, Ramon Sanchez Pizjuan'da istediği skoru alamayarak Avrupa'da yoluna UEFA Avrupa Ligi gruplarında devam edecek.
Kaynak: haberinburada
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