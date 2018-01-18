Süper Ligin lideri Medipol Başakşehir, Riad Bajic'i kadrosuna kattı.

Kadrosuna son olarak Arda Turan'ı katan Medipol Başakşehir, bir transfer daha yaptı. BeIN SPORTS'ta yer alan habere göre Turuncu-lacivertliler, Udinese'den Boşnak forvet Riad Bajic'i sezon sonuna kadar kiraladı.

Kaynak: haberinburada