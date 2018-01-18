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Medipol Başakşehir, Riad Bajic'i Kiraladı

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR, RİAD BAJİC'İ KİRALADI

Süper Ligin lideri Medipol Başakşehir, geçtiğimiz sezon Konyaspor'da forma giyen Riad Bajic'i sezon sonuna kadar kiraladı.

Tarih : 18 Ocak 2018, 20:10
Puan Ver : Medipol Başakşehir, Riad Bajic'i Kiraladı(7/10)3

Süper Ligin lideri Medipol Başakşehir, Riad Bajic'i kadrosuna kattı.

Kadrosuna son olarak Arda Turan'ı katan Medipol Başakşehir, bir transfer daha yaptı. BeIN SPORTS'ta yer alan habere göre Turuncu-lacivertliler, Udinese'den Boşnak forvet Riad Bajic'i sezon sonuna kadar kiraladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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