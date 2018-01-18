MEDİPOL BAŞAKŞEHİR, RİAD BAJİC'İ KİRALADI
Süper Ligin lideri Medipol Başakşehir, geçtiğimiz sezon Konyaspor'da forma giyen Riad Bajic'i sezon sonuna kadar kiraladı.
Süper Ligin lideri Medipol Başakşehir, Riad Bajic'i kadrosuna kattı.
Kadrosuna son olarak Arda Turan'ı katan Medipol Başakşehir, bir transfer daha yaptı. BeIN SPORTS'ta yer alan habere göre Turuncu-lacivertliler, Udinese'den Boşnak forvet Riad Bajic'i sezon sonuna kadar kiraladı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Süper Ligde 18. Hafta Hakemleri Belli Oldu
- Kuzey Ve Güney Kore, Kış Olimpiyatları Açılış Töreninde Tek Bayrak Altında Yürüyecek
- Anadolu Efes, Cska Moskova'ya Farklı Mağlup Oldu
- Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Mitrovic Transferini Reddetti
- Taze Hocayı Babası Topa Tuttu: Abisinin Eşiyle Yattı, Tiksiniyorum
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar