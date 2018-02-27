MEDİPOL BAŞAKŞEHİR, LİDERLİĞİ GALATASARAY'A KAPTIRDI
Spor Toto Süper Lig 23. hafta kapanış maçında Medipol Başakşehir, Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldı. Başakşehir bu sonuçla liderliği Galatasaray'a kaptırmış oldu.
Süper Lig'in 23. haftasının son maçında Medipol Başakşehir, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda Gençlerbirliği'ni konuk etti. Haftaya lider giren Abdullah Avcı'nın takımı, Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kalınca zirveyi Galatasaray'a kaptırdı.
Yoğun bir yağmur yağışı altında oynanan karşılaşmada Başakşehir, 28. dakikada Emmanuel Adebayor'un kafa golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.
İkinci yarıya hızlı başlayan Gençlerbirliği, 50. dakikada Abdul Khalili'nin frikik golüyle eşitliği yakaladı. Karşılaşmada başka gol sesi çıkmadı ve mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.
AVERAJLA LİDERLİĞİ GALATASARAY'A KAPTIRDI
Bu sonucun ardından Başakşehir, 47 puana çıktı ve averajla 2. sıraya düştü. Ümit Özat yönetiminde son haftalarda başarılı sonuçlar alan Gençlerbirliği ise 26 puanla 13. sırada yer aldı.
Süper Lig'in 24. haftasında Başakşehir, sahasında Göztepe'yi konuk edecek. Gençlerbirliği ise sahasında Alanyaspor'u ağırlayacak.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Kar Sevincini Mikrofonla Haykırdı: Nasıl Yağıyor Görüyorsunuz
- Yaşlı Anne-Baba Şizofreni Hastası Çocuklarının Kurbanı Oldu! Bıçaklayarak Öldürdü
- Kayınpeder, Tartıştığı Gelini Ve Oğluna Kurşun Yağdırdı: 1 Ölü, 1 Yaralı
- Kar Her Saat Biraz Daha İstanbul'a Yaklaşıyor! Edirne'de Okullar Tatil Edildi
- Fransız Sömürgesi Altında Kalan Cezayir, Zamanla Dilini Ve Kültürel Değerlerini Kaybetti
EKONOMİ HABERLERİ
- A400M Taşıma Uçaklarının Bakımları Kayseri'de Yapılacak! 1,8 Milyon Euro Cepte Kalacak
- İkinci El Piyasası Hareketlendi! 8 Milyon Araç Satışı Bekleniyor
- Dünyanın En Zenginlerindendi! Bir Gecede Milyarlarca Dolar Kaybetti
- Memura 352 Lira Aile Yardımı Geliyor
- Matrix Filmiyle Ünlenmişti! Nokia 8110 Geri Dönüyor
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Filin Saldırısına Uğrayan Hintli, Hayatını Kaybetti
- Rusya'nın Suriye'ye Gönderdiği Su-57 Savaş Uçakları Uydudan Böyle Görüntülendi
- Doğu Guta'da Yaşanan Krizle İlgili Bilinmesi Gerekenler
- Kosova'nın Strazburg Başkonsolosluğuna Saldırı Düzenlendi
- Papua Yeni Gine'deki 7,5'lik Deprem, Dağları Yerinden Oynattı
Bu Haberle İlgili Yorumlar