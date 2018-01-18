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Medipol Başakşehir Kupada Giresunspor'a Elendi

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR KUPADA GİRESUNSPOR'A ELENDİ

Medipol Başakşehir Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında 3-1'in rövanşında Giresunspor'u 2-1 Mağlup etse de kupadan elendi.

Tarih : 18 Ocak 2018, 00:10
Puan Ver : Medipol Başakşehir Kupada Giresunspor'a Elendi(9/10)5

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Mediol Başakşehir, 3-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda TFF 1. Lig ekibi Akın Çorap Giresunspor'u ağırladı. Başakşehir, rakibini 2-1 mağlup etse de kupanın dışında kaldı.

Başakşehir, karşılaşmanın henüz 13. dakikasında Emmanuel Adebayor'un golü ile öne geçse de Giresunspor, 25. dakikada Aykut Demir'in golüyle eşitliği yakaladı.

KERİM FREI KIRMIZI KART GÖRDÜ

Karşılaşmanın 34. dakikasında ev sahibi takımda Kerim Frei, ikinci sarı kartını gördü ve kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

78. dakikada Joseph Attamah, takımını tekrar öne geçiren golü atsa da Başakşehir, maçı uzatmaya götürecek golü bulamadı ve maç 2-1 sona erdi.

Bu sonucun ardından Süper Lig lideri Medipol Başakşehir, kupanın dışında kalırken Akın Çorap Giresunspor, adını çeyrek finale yazdırdı.

ARDA TURAN, KADROYA ALINMADI

Medipol Başakşehir'in Barcelona'dan kadrosuna kattığı Arda Turan, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Akın Çorap Giresunspor maçının kadrosuna alınmadı.

Medipol Başakşehir ile Akın Çorap Giresunspor arasında Ziraat Türkiye Kupası rövanş maçında Barcelona'dan kiralanan Arda Turan'a görev verilmedi. Teknik direktör Abdullah Avcı, antrenman eksikliği bulunan Arda Turan'a bu maçta şans tanımadı.Yıldız futbolcu Barcelona formasıyla bu sezon hiçbir resmi maçta forma şansı bulamamıştı.ü

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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