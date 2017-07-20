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Medipol Başakşehir, Kerim Frei ve Manuel Da Costa ile Anlaştı

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR, KERİM FREİ VE MANUEL DA COSTA İLE ANLAŞTI

Geçen sezonun en flaş takımı Medipol Başakşehir, eski Beşiktaşlı Kerim Frei ve Olympiacos forması giyen 31 yaşındaki stoper Manuel da Costa ile anlaştı.

Tarih : 20 Temmuz 2017, 19:20
Puan Ver : Medipol Başakşehir, Kerim Frei Ve Manuel Da Costa İle Anlaştı(9/10)5

Şampiyonlar Ligi ön elemesinde boy gösterecek olan Medipol Başakşehir, transfer çalışmalarında tam gaz devam ediyor.

KERİM, 1 YIL SONRA TEKRAR SÜPER LİG'DE

Cengiz Ünder'in Roma'ya satılmasının ardından kanat oyuncusu arayışlarına hız veren Medipol Başakşehir, sağ kanattaki boşluğu Kerim Frei ile doldurdu. 3 sezon Beşiktaş'ta forma giydikten sonra geçtiğimiz sezonu Birmingham City'de geçiren Kerim Frei, 1 yıllık aranın ardından Süper Lig'e dönmüş oldu.

STOPERE MANUEL DA COSTA

Elia, Mevlüt Erdinç, Gökhan İnler, Tunay Torun, Chedjou ve Clichy gibi önemli isimleri kadrosuna katan Başakşehir, Kerim Frei'yla birlikte Manuel da Costa'yla da anlaşmaya vardı. İstanbul temsilcisi son olarak Olympiacos ile Yunanistan şampiyonu olan 31 yaşındaki Faslı stoper Manuel da Costa'yı transfer etti..

İşte Başakşehir'in açıklaması:

"Yeni transferlerimiz Kerim Frei ve Manuel Da Costa'nın imza töreni yarın (21 Temmuz Cuma) saat 10.30'da stadımızdaki basın toplantı odasında gerçekleştirilecektir.

İmza töreninin ardından saat 11.00'deki antrenmanımızın ilk 15 dakikası basına açık olacaktır."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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