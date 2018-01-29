MEDİPOL BAŞAKŞEHİR, KARABÜKSPOR'U 5-0 MAĞLUP ETTİ
Süper Lig 19'uncu hafta kapanış mücadelesinde Medipol Başakşehir, Karabükspor'u 5-0 mağlup etti.
Süper Lig'in 19. haftasında Medipol Başakşehir, ekonomik sıkıntılar geçiren ve devre arası transfer döneminde birçok oyuncusunu kaybeden Kardemir Karabükspor'u Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda konuk etti. Başakşehir, ilk yarıda bulduğu 5 golle rakibini 5-0 mağlup edip, 19. haftayı da lider bitirdi.
BAŞAKŞEHİR İLK YARIDA İŞİ BİTİRDİ
Başakşehir'e farklı galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Stefano Napoleoni, 20. dakikada Gökhan İnler, 31 ve 38. dakikalarda Edin Visca, 43. dakikada ise Emmanuel Adebayor kaydetti.
Bu sonucun ardından Medipol Başakşehir, puanını 42'ye çıkarttı ve haftayı Galatasaray'ın 1 puan önünde lider tamamladı. Ligin sonuna demir atan Karabükspor ise 9 puanla 18. sırada kaldı.
BAŞAKŞEHİR HAFTAYA KONYASPOR'A KONUK OLACAK
Bu sezonun en farklı galibiyetini alan Başakşehir, ligin 20. haftasında Atiker Konyaspor deplasmanına konuk olacak. Son 11 maçın 10'unu kaybeden Kardemir Karabükspor ise sahasında Alanyaspor'u ağırlayacak.
Kaynak: haberinburada
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