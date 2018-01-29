İstanbulspor Evinde Denizlispor'u 2-1 Yendi
Manchester City'den Rekor Transfer!
Beşiktaş, Vagner Love' İle 2.5 Yıllık Sözleşme İmzaladığını Kap'a Bildirdi
Emmanuel Adebayor Attığı Golü Mehmetçik'e Armağan Etti
Sergen Yalçın Süper Lige Geri Döndü! İşte Yeni Takımı
Medipol Başakşehir, Karabükspor'u 5-0 Mağlup Etti
Kadına Şiddete Engel Olmaya Çalışan Futbolcu Öldürüldü
Erman Kılıç'tan Deniz Naki'ye Sert Mesaj!
Aykut Kocaman'a Olay Sözler: At Antrenörü Olsun
Amatör Lig Maçında İnanılmaz Gol!
Hasan Çavuşoğlu: Vagner Love Aybaşı Gelince Maaşını Alır
Stoke City Teknik Direktörü Paul Lambert: Ndiaye Transferi Bitti
Beşiktaş Yeni Transferi Vagner Love'un Lisansını Çıkardı
Reuters Duyurdu: Denizbank'ın Satışı Değerlendiriliyor
Şampiyonlar Ligi Resmi Hesabı, Vagner Love Paylaşımı Yaptı
Tayfun Korkut, Almanya Ekibi Stuttgart'ın Yeni Teknik Direktörü Oldu
Fenerbahçe Camiasını Yasa Boğan Ölüm!
Mesut Özil Sosyal Medya Hesabından Yusuf Yazıcı'nın Doğum Gününü Kutladı
Atiker Konyaspor, Adis Jahovic İle Anlaşma Sağladı
Jose Mourinho, 94 Yaşındaki Manchester United Taraftarına Mektup Yolladı

Medipol Başakşehir, Karabükspor'u 5-0 Mağlup Etti

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR, KARABÜKSPOR'U 5-0 MAĞLUP ETTİ

Süper Lig 19'uncu hafta kapanış mücadelesinde Medipol Başakşehir, Karabükspor'u 5-0 mağlup etti.

Tarih : 29 Ocak 2018, 22:20
Puan Ver : Medipol Başakşehir, Karabükspor'u 5-0 Mağlup Etti(5/10)1

Süper Lig'in 19. haftasında Medipol Başakşehir, ekonomik sıkıntılar geçiren ve devre arası transfer döneminde birçok oyuncusunu kaybeden Kardemir Karabükspor'u Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda konuk etti. Başakşehir, ilk yarıda bulduğu 5 golle rakibini 5-0 mağlup edip, 19. haftayı da lider bitirdi.

BAŞAKŞEHİR İLK YARIDA İŞİ BİTİRDİ

Başakşehir'e farklı galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Stefano Napoleoni, 20. dakikada Gökhan İnler, 31 ve 38. dakikalarda Edin Visca, 43. dakikada ise Emmanuel Adebayor kaydetti.

Bu sonucun ardından Medipol Başakşehir, puanını 42'ye çıkarttı ve haftayı Galatasaray'ın 1 puan önünde lider tamamladı. Ligin sonuna demir atan Karabükspor ise 9 puanla 18. sırada kaldı.

BAŞAKŞEHİR HAFTAYA KONYASPOR'A KONUK OLACAK

Bu sezonun en farklı galibiyetini alan Başakşehir, ligin 20. haftasında Atiker Konyaspor deplasmanına konuk olacak. Son 11 maçın 10'unu kaybeden Kardemir Karabükspor ise sahasında Alanyaspor'u ağırlayacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Medipol  Başakşehir  Karabükspor  U  5-0  Mağlup  Etti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER