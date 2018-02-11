MEDİPOL BAŞAKŞEHİR, FENERBAHÇE'Yİ AĞIRLIYOR! CANLI ANLATIM
Spor Toto Süper Ligde lider Başakşehir, evinde Fenerbahçe'yle karşılaşıyor. 19.00'da başlayan mücadele, 0-0 devam ediyor.
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında şampiyonluk yarışındaki kritik maçta lider Medipol Başakşehir, Fenerbahçe'yi konuk ediyor.
Fatih Terim Stadında saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetiyor.
CANLI ANLATIM:
1' Hakemin düdüğüyle ilk yarı başladı. İki takıma da başarılar...
İLK 11'LER
BAŞAKŞEHİR:
Volkan Babacan, Caicara, Chedjou, Attamah, Clichy, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Visca, Gökhan, Arda Turan, Adebayor
FENERBAHÇE:
Volkan, Hasan Ali, Neustadter, Neto, Isla, Mehmet Topal, Josef, Dirar, Aatif, Giuliano, Fernandao.
Kaynak: haberinburada
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