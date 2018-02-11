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Medipol Başakşehir, Fenerbahçe'yi Ağırlıyor! Canlı Anlatım

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR, FENERBAHÇE'Yİ AĞIRLIYOR! CANLI ANLATIM

Spor Toto Süper Ligde lider Başakşehir, evinde Fenerbahçe'yle karşılaşıyor. 19.00'da başlayan mücadele, 0-0 devam ediyor.

Tarih : 11 Şubat 2018, 19:40
Puan Ver : Medipol Başakşehir, Fenerbahçe'yi Ağırlıyor! Canlı Anlatım(8/10)4

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında şampiyonluk yarışındaki kritik maçta lider Medipol Başakşehir, Fenerbahçe'yi konuk ediyor.

Fatih Terim Stadında saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetiyor.

CANLI ANLATIM:

1' Hakemin düdüğüyle ilk yarı başladı. İki takıma da başarılar...

İLK 11'LER

BAŞAKŞEHİR:

Volkan Babacan, Caicara, Chedjou, Attamah, Clichy, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Visca, Gökhan, Arda Turan, Adebayor

FENERBAHÇE:

Volkan, Hasan Ali, Neustadter, Neto, Isla, Mehmet Topal, Josef, Dirar, Aatif, Giuliano, Fernandao.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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