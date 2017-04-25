

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında yarın Medipol Başakşehir'e konuk olacak.







Spor Toto Süper Lig'de geçen hafta sonu oynanan derbide Galatasaray'ı mağlup ederek moral depolayan sarı-lacivertliler, Medipol Başakşehir karşısında da avantajlı skor alarak final için önemli bir adım atmak istiyor.







Çeyrek finalde Kayserispor'u iki maçta da 3-0 yenerek rahat geçen Fenerbahçe, son haftalarda ligdeki iyi performansını kupaya da yansıtmayı hedefliyor.







Süper Lig'de bu sezon iki takım arasında oynanan maçları ev sahibi takımlar 1-0 kazanmıştı.







Karşılaşma öncesi Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Jose Fernandao ve Gregory van der Wiel dışında önemli bir eksik bulunmuyor.







kaynak:sabah