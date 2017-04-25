MEDİPOL BAŞAKŞEHİR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Medipol Başakşehir'e konuk olacak. Peki Medipol Başakşehir - Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında yarın Medipol Başakşehir'e konuk olacak.
Spor Toto Süper Lig'de geçen hafta sonu oynanan derbide Galatasaray'ı mağlup ederek moral depolayan sarı-lacivertliler, Medipol Başakşehir karşısında da avantajlı skor alarak final için önemli bir adım atmak istiyor.
Çeyrek finalde Kayserispor'u iki maçta da 3-0 yenerek rahat geçen Fenerbahçe, son haftalarda ligdeki iyi performansını kupaya da yansıtmayı hedefliyor.
Süper Lig'de bu sezon iki takım arasında oynanan maçları ev sahibi takımlar 1-0 kazanmıştı.
Karşılaşma öncesi Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Jose Fernandao ve Gregory van der Wiel dışında önemli bir eksik bulunmuyor.
kaynak:sabah
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