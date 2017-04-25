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medipol başakşehir - fenerbahçe maçı ne zaman?

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Medipol Başakşehir'e konuk olacak. Peki Medipol Başakşehir - Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

Tarih : 25 Nisan 2017, 13:12
Puan Ver : Medipol Başakşehir - Fenerbahçe Maçı Ne Zaman?(9/10)9


Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında yarın Medipol Başakşehir'e konuk olacak.



Spor Toto Süper Lig'de geçen hafta sonu oynanan derbide Galatasaray'ı mağlup ederek moral depolayan sarı-lacivertliler, Medipol Başakşehir karşısında da avantajlı skor alarak final için önemli bir adım atmak istiyor.



Çeyrek finalde Kayserispor'u iki maçta da 3-0 yenerek rahat geçen Fenerbahçe, son haftalarda ligdeki iyi performansını kupaya da yansıtmayı hedefliyor.



Süper Lig'de bu sezon iki takım arasında oynanan maçları ev sahibi takımlar 1-0 kazanmıştı.



Karşılaşma öncesi Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Jose Fernandao ve Gregory van der Wiel dışında önemli bir eksik bulunmuyor.



 



kaynak:sabah








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