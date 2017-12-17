MEDİPOL BAŞAKŞEHİR, ANTALYASPOR'U 4-1 YENEREK LİDERLİĞE OTURDU
Süper Ligde Medipol Başakşehir, evinde Antalyaspor'u 4-1 yenerek liderlik koltuğuna oturdu.
Süper Lig'in 16. haftasında zor günler geçiren Antalyaspor'u konuk eden Medipol Başakşehir 1-0 geriye düştüğü maçı 4-1 kazandı.
Maça çok hızlı giren Antalyaspor, henüz 7. dakikada Maicon'un golüyle 1-0 öne geçti. Bu arada 26. dakikkada sakatlık geçiren Eto'o, oyundan çıkmak zorunda kaldı.
BAŞAKŞEHİR İKİNCİ YARIDA FIRTINA GİBİ
İlk yarıyı bu skorla geride kapatan Başakşehir'in aradığı gol 53'de Epureanu'dan geldi ve skor dengelendi. Golden sonra da vites düşürmeyen ev sahibi ekip, 81'de İrfan Can Kahveci'yle öne geçerken 1 dakika sonra Mevlüt Erdinç skoru 3-1 yaptı. Maçta gol perdesini kapatan isim ise 90. dakikada Epureanu oldu: 4-1.
Bu sonuçla 33 puana ulaşan Medipol Başakşehir, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Antalyaspor ise 14 puanda kaldı.
Kaynak: haberinburada
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