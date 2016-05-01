O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

mediatek helio x30 performansı görüntülendi!

MEDİATEK HELİO X30 PERFORMANSI GÖRÜNTÜLENDİ!

Çinli işlemci üreticilerinden MediaTek'in yeni yongası Helio X30 performans testinde rakipleri ile birlikte görüntülendi. Sonuçlar heyecan uyandırıcı.

Tarih : 01 Mayıs 2016, 08:11
Puan Ver : Mediatek Helio X30 Performansı Görüntülendi!(5/10)4


Yeni yeni yaygınlaşan ve ülkemizdeki akıllı telefonlarda görmeye başladığımız MediaTek markası, önemli yonga üreticilerinden bir tanesi. Firmanın beklenen yeni yongası Helio X30, performansı ile ilk defa görüntülendi ve dikkat çekti.



MediaTek Helio X30 performansı!



Aşağıdaki görselde Helio X30 yongasının diğer popüler yongalar ile karşılaştırmasını görebilirsiniz. Cortex-A35 mimarisinde çekirdeklere sahip olan bu yonga açık ara farkla önde görünüyor. Testler AnTuTu isimli popüler performans testi uygulamasından.



Tabloda Helio X10, Snapdragon 810, Helio X20, Exynos 7420, Kirin 950, Snapdragon 820 ve Helio X30 yongalarının AnTuTu testinde aldığı puanlar görülüyor. Helio X30 performansıyla listenin birincisi. 160.000 puan alan işlemcinin en yakın rakibi ise Snapdragon 820 ve aldığı puan 130.000.



Helio X30 yongası 8 GB RAM desteği ve PowerVR grafik işlem birimiyle birlikte geliyor. Ancak henüz bu yongayı kullanan bir telefon bulunmuyor. İşlemci, 2017 yılında karşımıza çıkacak. İlk olarak hangi telefonda kullanılacağı ise merak konusu.



Diğer yandan AnTuTu gibi testlerin sentetik yani günlük kullanımı yansıtmadığını belirtmekte fayda var. Ayrıca üreticiler çeşitli taktikler ile bu testleri yanıltarak gerçek dışı sonuçlar elde edilebiliyor. O yüzden şu an karar vermek henüz erken. Yonganın gerçekten lider olduğunu anlamak için 2017 yılını beklemek gerekiyor.








Etiketler: Mediatek  Helio  X30  Performansı  Görüntülendi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER