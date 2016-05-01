

Yeni yeni yaygınlaşan ve ülkemizdeki akıllı telefonlarda görmeye başladığımız MediaTek markası, önemli yonga üreticilerinden bir tanesi. Firmanın beklenen yeni yongası Helio X30, performansı ile ilk defa görüntülendi ve dikkat çekti.



MediaTek Helio X30 performansı!



Aşağıdaki görselde Helio X30 yongasının diğer popüler yongalar ile karşılaştırmasını görebilirsiniz. Cortex-A35 mimarisinde çekirdeklere sahip olan bu yonga açık ara farkla önde görünüyor. Testler AnTuTu isimli popüler performans testi uygulamasından.



Tabloda Helio X10, Snapdragon 810, Helio X20, Exynos 7420, Kirin 950, Snapdragon 820 ve Helio X30 yongalarının AnTuTu testinde aldığı puanlar görülüyor. Helio X30 performansıyla listenin birincisi. 160.000 puan alan işlemcinin en yakın rakibi ise Snapdragon 820 ve aldığı puan 130.000.



Helio X30 yongası 8 GB RAM desteği ve PowerVR grafik işlem birimiyle birlikte geliyor. Ancak henüz bu yongayı kullanan bir telefon bulunmuyor. İşlemci, 2017 yılında karşımıza çıkacak. İlk olarak hangi telefonda kullanılacağı ise merak konusu.



Diğer yandan AnTuTu gibi testlerin sentetik yani günlük kullanımı yansıtmadığını belirtmekte fayda var. Ayrıca üreticiler çeşitli taktikler ile bu testleri yanıltarak gerçek dışı sonuçlar elde edilebiliyor. O yüzden şu an karar vermek henüz erken. Yonganın gerçekten lider olduğunu anlamak için 2017 yılını beklemek gerekiyor.