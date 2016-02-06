

MediaTek Helio X20 ısınma sorunu skandalı gündemde. Merakla beklenen mobil işlemci bu haber ile üzdü.



Çinli yonga üreticisi MediaTek'in yaklaşık 6 aydır merakla beklenen yeni mobil işlemcisi Helio X20 ısınıyor mu? Bu sorunun gündeme gelmesi firmanın prestijine ciddi zararlar verebilir. MediaTek geçtiğimiz günlerde bir güvenlik açığı ile de gündeme gelmişti. Firma hakkında ortaya çıkan gelişmeler pek umut verici değil.



Helio X20 ısınma sorunu!



Qualcomm Snapdragon 801 ve Snapdragon 810 yongalarında meydana gelen ısınma sorunuyla üreticiler alternatif yonga üreticilerini tercih etmeye başlamıştı. Snapdragon işlemcilerdeki ısınma sorunundan büyük ölçüde faydalanan MediaTek, popüler üreticiler ile anlaşarak kendi yongalarını satmayı başarmıştı. Ancak komşuda pişen, MediaTek'e de düştü.



Bazı Çin merkezli endüstriyel haber siteleri Helio X20 ısınma sorununu gündeme taşıdı. Çin'in en büyük sosyal ağı Weibo'da paylaşılan gönderilerde test sürecindeki Helio X20 yongalarından memnun kalınmadığı iddia ediliyor. Bu sorun henüz herhangi bir telefon üreticisi veya MediaTek'in kendisi tarafından doğrulanmadı. Ancak bahsi geçen markalar oldukça güçlü.



HTC, Lenovo ve Xiaomi gibi popüler akıllı telefon üreticilerinin verdikleri Helio X20 siparişlerini iptal ettiği söyleniyor. Dünyanın ilk 10 çekirdekli mobil işlemcisi olarak beklenen Helio X20 ısınma skandalıyla 2016'ya damgasını vurabilir. Diğer yandan ise Qualcomm Snapdragon 820 yongası hakkında herhangi bir şikayet gündeme gelmedi. Geçtiğimiz yıl Qualcomm'un başına gelen bu sefer MediaTek'in başına gelecek gibi duruyor. Konu hakkında basına yansıyan yeni gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.



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