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mediatek, 5g teknolojisine yatırım yapıyor

MEDİATEK, 5G TEKNOLOJİSİNE YATIRIM YAPIYOR

Mobil yonga pazarının önemli üreticilerinden biri olan Mediatek,5G yatırımlarına hızlandırma kararı aldı.

Tarih : 26 Haziran 2016, 09:38
Puan Ver : Mediatek, 5G Teknolojisine Yatırım Yapıyor(8/10)7


Genelde giriş ve alt seviye pazarına hitap eden ürünler üreten Mediatek gelen haberlere göre 5G teknolojilerine yaptığı yatırımı hızlandırma kararı aldı. Şirket proje için çalışan mühendis sayısını 100'e artırmayı ve 2018 yılında da ticari olarak 5G yongalarını piyasaya sürmeyi düşünüyor. 5G teknolojisinin kabul görmesi için dünya geneline bakıldığında en erken 2020 yılı işaret ediliyordu. Mediatek ise çalışmalarıyla bu öngörüyü iki yıl erken çekeceğe benziyor.



Mediatek bu teknolojileri hayata geçirmek için dünya lideri Japon NTT DoCoMo operatörü ile ortak çalışacak. Japon firma, tasarım ve geliştirme aşamasında tecrübelerini aktaracak. İki firmanın, bazı bölgelerde 5G testlerine başladığı da söyleniyor.



Diğer yatırım yapan firmalara bakacak olursak Samsung, Intel ve Huawei gibi dev firmalar gözümüze çarpıyor. Bu pazardan yükselen ekonomi Çin şirketleri de yararlanmak istiyor. Türkiyed e ise  Turkcell, Aselsan gibi şirketlerin 5G yatırımları bulunuyor.



5. nesil iletişim teknolojileri veya 5G, şu anki bağlantı hızlarının neredeyse 30 kat üzerine çıkmayı ilke ediniyor. Son yapılan denemelerde, 4Gbps veritransfer hızlarına varıldı. Bu doğrultuda, ilk örneklerin piyasaya çıkması için en erken 2020 yılı görülüyor.








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