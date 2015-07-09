

TV ekranlarının sevilen dizisi Medcezir'de rol alan Ve Kandıra sahilinde ölü bulunan o oyuncu hayranlarını üzdü. Star TV ekranlarının vazgeçilmez dizisi olan Medcezir'de rol alan oyuncu erkek arkadaşı ile birlikte sahilde ölü bulundu. Kamp yaptıkları çadırda ölü bulunan oyuncunun ölüm nedeni merak ediliyor. Salı sabahı 08:00 ila 17:00 saatleri arasında öldüğü tahmin edilen O oyuncunun ölüm nedeni bir sır olarak çözülmeyi bekleniyor.



