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MECLİS'TEN KATAR ADIMI


MECLİS'TEN KATAR ADIMI
Tarih : 07 Haziran 2017, 15:07
Puan Ver : Meclis'ten Katar Adımı(10/10)11


 AK Parti, Meclis'te Katar ile daha önce imzalanan uluslararası anlaşmaların öncelikle görüşülmesi önerisini Danışma Kurulu'na getirdi. Habertürk TV'nin haberine göre; Danışma Kurulu'nda uzlaşma sağlanamadığı için AK Parti, Genel Kurul'da bu tasarıların öncelikle görüşülmesi için grup önerisi verecek. Buna göre Katar ile imzalanan 5 anlaşmadan ikisi bugün ele alınacak.



TÜRK ASKERLERİNİN KATAR'DA KONUŞLANDIRILMASI DA GÜNDEMDE



Bu anlaşmaların biri Türk askeri birliklerinin Katar'da konuşlanmasını, diğer de iki ülke arasında jandarma birliklerinin eğitim ve öğretimi alanında işbirliği yapılmasını öngörüyor.



8 ülke Katar ile diplomatik ilişkilerini kesti, Arap Yarımadası'nda Katar'a yönelik abluka sürerken Meclis'te atılan bu adım, Türkiye'nin Katar'a desteği olarak yorumlandı.



 



kaynak:habertürk








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