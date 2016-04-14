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MECLİS'TEN GEÇTİ! TRAFİK SİGORTASINDA YÜZDE 20 İNDİRİM


MECLİS'TEN GEÇTİ! TRAFİK SİGORTASINDA YÜZDE 20 İNDİRİM
Tarih : 14 Nisan 2016, 09:06
Puan Ver : Meclis'ten Geçti! Trafik Sigortasında Yüzde 20 İndirim(8/10)6


Meclis Genel Kurulu'nda zorunlu trafik sigortası, 65 yaş aylıkları, 15 bin polis alınması, 25 yaşa kadar genel sağlık sigortası primlerinin silinmesi, Kanal İstanbul ve terörizmin finansmanı suçuyla mücadelede yeni düzenlemeleri içeren ‘torba kanun' tasarısının  16 maddelik birinci bölümü kabul edildi.

Kabul edilen maddelere göre, Zorunlu Trafik Sigortası uyuşmazlıklarının daha hızlı çözülmesi için düzenleme yapılıyor.

Bu çerçevede, zarar gören, zorunlu mali sorumluluk sigortası için dava yoluna gitmeden önce ilgili sigorta kuruluşuna yazılı başvuruda bulunacak. Sigorta kuruluşunun başvuru tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde başvuruyu yazılı olarak cevaplamaması veya verilen cevabın talebi karşılamadığına ilişkin uyuşmazlık olması halinde zarar gören, dava açabilecek veya tahkime başvurabilecek.

Zorunlu trafik sigortasında yapılacak düzenleme ile 16.5 milyon taşıt sahibini ilgilendiren zorunlu trafik sigortasında fahiş fiyatı bitirecek adımlar atılmış oluyor. Trafik sigortasının düzenleme sonrasında ilk etapta yüzde 20 oranında ucuzlaması bekleniyor.








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