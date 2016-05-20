

TBMM Genel Kurulu'nda bugün çok önemli dakikalar yaşandı. Dokunulmazlık teklifine ilişkin birinci maddeye 373 kabul oyu çıktı. 138 milletvekili ret oyu kullandı. Meclis'teki teklifin 2. maddesi için saat 13:30'da oy kullanma işlemine geçildi. İkinci oylamada ise 374 kabul, 136 ret oyu çıktı. Genel Kurulda, 2. maddenin kabul edilmesinin ardından teklifin tümü üzerindeki oylamaya geçildi. Dokunulmazlık teklifi 376 oyla kabul edildi. 140 ret oyu çıktı. Bu sonuçla dokunulmazlık teklifi referanduma kalmadan geçti. Son gün hariç 138 milletvekili için yargı yolu açıldı. Meclis'te bulunan ve Adalet Bakanlığı'nda bekleyenlerle birlikte toplam 787 fezleke bulunuyor.







Meclis'te kritik gün... Dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin teklif kabul edildi. İşte bugün yaşananlar:







BİRİNCİ MADDE







Meclis'te dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin Anayasa değişikliğinin ikinci turunda bugün önce ilk madde oylandı. Dokunulmazlık görüşmesinde 1'inci maddenin 2'nci tur gizli oylamasının sonuçlarına göre 531 milletvekili oy kullandı. İlk madde 373 oyla kabul edildi. 138 vekil maddenin reddi yönünde oy kullandı. Sandıklardan 8 çekimser, 9 boş ve 3 geçersiz oy çıktı.







İKİNCİ MADDE







İkinci madde için yapılan gizli oylamada 526 milletvekili oy kullandı. Oylamada 374 kabul, 136 ret, 4 çekimser, 11 boş, 1 geçersiz oy çıktı. İlk maddeye göre kabul oyları 1 arttı, ret oyları 2 düştü. Genel Kurulda, 2. maddenin kabul edilmesinin ardından teklifin tümü üzerindeki oylamaya geçildi.







376 OYLA KABUL EDİLDİ







Dokunulmazlık teklifi 376 oyla kabul edildi. Teklife 140 ret oyu çıktı. Dokunulmazlık referanduma kalmadan geçti. Çekimser 5, geçersiz 7, boş 3 oy çıktı. Böylelikle dokunulmazlık teklifinin tümü 376 oyla referandumsuz kabul edildi. Teklif, Meclis'ten geçti...