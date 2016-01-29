

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazası sonrası gündemle ilgili değerlendirmelerde bulundu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önce şunu söyleyeyim, burada birinci derecede bir defa yeminini yapması lazım. Parlamentoda yemini yapmadıktan sonra zaten böyle bir kabul söz konusu olmaz. Ancak geçenlerde -yanındaki danışmanı ya da özel kalemi bilemiyorum-, özel kalemimi arayarak söylediği bazı şeyler var, yani eğer kendisi görüşmelerini bu başlıklar altında düşünüyorsa zaten gelmesine de gerek yok. Terörist başıyla alakalı şeyler, şu anda terörirst başınını İmralı'daki koşulları dünyanın hiçbir yerinde yoktur" dedi.



"BU OYUNLARA ASLA GELMEYİZ"



HDP'li vekillerin Meclis'te açlık greviyle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:







"Bu oyunlara asla gelmeyiz. Açlık grevi yapabilirler, şunu da yapabilirler, bunu da. Bunların yeri parlamentodur. Bunlar şu anda terör örgütüne uşaklık yapıyorlar. Terör örgütünün şu anda bunlar tamamıyla orada taşeronu gibi hareket ediyorlar. İş tam tersine dönmüş vaziyette."



"BUNLARIN HEPSİ YALAN"



Cizre'de yaralılara ambulans gönderilmediği iddialarını da değerlendiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sevgili arkadaşlar, bunların hepsi yalan. Bir kere orada sürekli olarak ambulans var ve dün zaten bakanımız da açıkladı. Açıkladığı andaki sayılar, 5-6 ambulans orada bekletiliyor"



Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Güvenli bölgeye ambulansların girmesi söz konusu değil. Yaralını al, ambulansların olduğu bölgeye getir. Kendilerine söyleniyor. Söylendiği halde bunlar bunu yapmıyor. Yapmadıkları gibi hatta mecliste bile biliyorsunuz telefonla bir konferans yapmaya çalıştılar. Şimdi tamamen bu boyutların hepsi ideolojiktir ve bu ideolojik yaklaşımla da o ambulansları ateş menziline sokup, oradaki ambulans şoförünü olsun, doktoru olsun, yanındaki hemşireyi olsun ölümle baş başa bırakmaktır.Bundan önce benzer şeyler oldu biliyorsunuz."