HDP'li Encü'nün Uludere'de yaşamını yitirenleri hatırlatıp "Kolluk kuvvetleri tarafından katledilen tüm sivilleri, çocukları anıyorum" demesiyle başlayan kavgada AK Parti'li bir vekil Encü'ye 'teröristler dışarı' diye bağırdı.



TBMM Genel Kurulu'nda dün akşam Kolluk Gözetim Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Tasarısı görüşülüyordu. HDP Şırnak milletvekili Ferhat Encü söz alıp kürsüye geldi. Sözlerine "Kolluk kuvvetleri tarafından katledilen tüm sivilleri, çocukları anıyorum" diyerek başlayan Encü'ye iktidar partisi milletvekilleri "Kolluk kuvvetleri katletmez" diyerek tepki gösterdi.







Encü ise konuşmasına son 4 ayda kolluk kuvvetlerinin şiddetine maruz kaldıklarını, insanların, gözlerinin önünde kolluk kuvvetleri tarafından katledildiğini söyleyerek devam etti. TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın Encü'yü uyardı, kolluk kuvvetlerinin terörle mücadele ettiğini ifade etti.