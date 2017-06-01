MECLİS'TE TANSİYON YÜKSELDİ! SANA O BELGEYİ YEDİRECEĞİZ
Meclis Genel Kurulu'nda İktidar ve muhalafet milletvekilleri arasında FETÖ tartışması yaşandı
TBMM Genel Kurulu'nda 15 Temmuz Darbe Girişiminin siyasi ayağının ortaya çıkarılmasına ilişkin Meclis Araştırma Komisyonu kurulması için HDP'nin verdiği grup önerisi hakkında konuşmak üzere milletvekilleri söz aldı.
Muhalefet milletvekilleri, komisyon raporunu eleştirerek komisyonun darbe girişimini araştırmadığı savundu. 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Burdur Milletvekili Reşat Petek, kürsüye çıkarak CHP'li milletvekillerinin FETÖ'nün televizyon kanalları ve gazetecileri kapatıldıktan sonra destek ziyaretinde bulunduklarına dair fotoğrafları gösterdi.
kaynak:habertürk
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