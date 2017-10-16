Meclis'te Sürpriz Randevu! Yıldırım İle Kılıçdaroğlu Bir Araya Geliyor
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Meclis'te sürpriz randevu! Yıldırım ile Kılıçdaroğlu bir araya geliyor

MECLİS'TE SÜRPRİZ RANDEVU! YILDIRIM İLE KILIÇDAROĞLU BİR ARAYA GELİYOR

Başbakan Binali Yıldırım, yarın saat 14:30'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Meclis'te bir araya gelecek.

Tarih : 16 Ekim 2017, 23:50
Puan Ver : Meclis'te Sürpriz Randevu! Yıldırım İle Kılıçdaroğlu Bir Araya Geliyor(6/10)2

Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşecek.

GÖRÜŞME YARIN SAAT 14:30'DA

Başbakanlık Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Yıldırım yarın saat 14.30'da Meclis'te Kılıçdaroğlu'nu kabul edecek.

Sürpriz randevuda hangi konuların görüşüleceğiyle ilgili ise bilgi verilmedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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