MECLİS'TE SÜRPRİZ RANDEVU! YILDIRIM İLE KILIÇDAROĞLU BİR ARAYA GELİYOR
Başbakan Binali Yıldırım, yarın saat 14:30'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Meclis'te bir araya gelecek.
Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşecek.
GÖRÜŞME YARIN SAAT 14:30'DA
Başbakanlık Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Yıldırım yarın saat 14.30'da Meclis'te Kılıçdaroğlu'nu kabul edecek.
Sürpriz randevuda hangi konuların görüşüleceğiyle ilgili ise bilgi verilmedi.
Kaynak: haberinburada
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