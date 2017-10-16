Başbakan Binali Yıldırım, yarın saat 14:30'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Meclis'te bir araya gelecek.

Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşecek.

GÖRÜŞME YARIN SAAT 14:30'DA

Başbakanlık Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Yıldırım yarın saat 14.30'da Meclis'te Kılıçdaroğlu'nu kabul edecek.

Sürpriz randevuda hangi konuların görüşüleceğiyle ilgili ise bilgi verilmedi.

Kaynak: haberinburada