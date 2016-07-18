

Darbe girişimi sırasında cuntacı askerler tarafından bombalanan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 'saldırı' paniği yaşandı.







Meclis'e gelen ve kendini polis olarak tanıttığı söylenen bir kişinin, saldırı ihbarı yapıldığını söylemesi üzerine bina bolaştıldı. Meclis polisi tarafından yapılan açıklamada, bu kişinin provokatör olduğu ifade edildi.







Meclis'te hareketli saatler yaşanması üzerine HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir, Twitter'daki hesabından Meclis'in boşaltıldığını yazdı. Pir'in yanı sıra CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş da TBMM'deki odaların bolaştıldığını ifade etti.







Yarkadaş daha sonra Evrensel gazetesine yaptığı açıklamada, "TBMM Halkla İlişkiler binasına gelen bir ya da birkaç kişi katları dolaşıyor ve bağırarak odaları derhal boşaltın, güvenlik sorunu var diyor. Gelen kişiler kendisinin polis olduğunu söylüyor. Bunun üzerine bazı katlardaki danışman ve sekreterler de ‘siz kimsiniz ne yapıyorsunuz’ diye tepki gösteriyorlar. Bunun üzerine bu kişiler ‘soru sormayın boşaltın’ diye bağırıyorlar. Bina boşaltılıyor ama Meclis polisi ‘bu kişiler porovaktör polis değil’ diyor. Ama işin ilginç yanı aynı zamanda Meclise giriş, çıkışlar kapatılıyor" ifadelerini kullandı.