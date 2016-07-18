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MECLİS'TE 'SALDIRI İHBARI' PANİĞİ


MECLİS'TE 'SALDIRI İHBARI' PANİĞİ
Tarih : 18 Temmuz 2016, 16:33
Puan Ver : Meclis'te 'saldırı İhbarı' Paniği(6/10)3


Darbe girişimi sırasında cuntacı askerler tarafından bombalanan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 'saldırı' paniği yaşandı.



Meclis'e gelen ve kendini polis olarak tanıttığı söylenen bir kişinin, saldırı ihbarı yapıldığını söylemesi üzerine bina bolaştıldı. Meclis polisi tarafından yapılan açıklamada, bu kişinin provokatör olduğu ifade edildi.



Meclis'te hareketli saatler yaşanması üzerine HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir, Twitter'daki hesabından Meclis'in boşaltıldığını yazdı. Pir'in yanı sıra CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş da TBMM'deki odaların bolaştıldığını ifade etti.



Yarkadaş daha sonra Evrensel gazetesine yaptığı açıklamada, "TBMM Halkla İlişkiler binasına gelen bir ya da birkaç kişi katları dolaşıyor ve bağırarak odaları derhal boşaltın, güvenlik sorunu var diyor. Gelen kişiler kendisinin polis olduğunu söylüyor. Bunun üzerine bazı katlardaki danışman ve sekreterler de ‘siz kimsiniz ne yapıyorsunuz’ diye tepki gösteriyorlar. Bunun üzerine bu kişiler ‘soru sormayın boşaltın’ diye bağırıyorlar. Bina boşaltılıyor ama Meclis polisi ‘bu kişiler porovaktör polis değil’ diyor. Ama işin ilginç yanı aynı zamanda Meclise giriş, çıkışlar kapatılıyor" ifadelerini kullandı.







Etiketler: Meclis  Te    Saldırı  İhbarı    Paniği    haber

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