MECLİSTE DÜĞÜN HEYECANI! ERDOĞAN NİKAH ŞAHİDİ OLDU
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul Milletvekili Fatma Benli ile Uğur Yalçın'ın nikah şahidi oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul Milletvekili Fatma Benli ile Uğur Yalçın'ın nikah törenine katıldı.
NİKAHI BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA TUNA KIYDI
Benli ile Yalçın'ın bir otelde gerçekleşen nikah töreninde, çiftin nikahını Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna kıydı.
TÖRENE AK PARTİLİ BİRÇOK İSİM KATILDI
Törene eşi Emine Erdoğan ile katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, çiftin nikah şahitliğini yaptı. Nikah töreninde TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu da yer aldı.
Kaynak: haberinburada
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