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MECLİS'TE DOKUNULMAZLIK TRAFİĞİ


MECLİS'TE DOKUNULMAZLIK TRAFİĞİ
Tarih : 20 Mayıs 2016, 14:32
Puan Ver : Meclis'te Dokunulmazlık Trafiği(10/10)12


Dokunulmazlıkların kaldırılmasına yönelik Anayasaya değişikliğinin ikinci turunda son iki madde oylaması sona erdi. İlk madde oylamasında 531 vekil oy kullandı. Sandıktan 373 kabul, 138 ret, 8 çekimser ve 9 boş oy çıktı.

İkinci madde için ise sandıktan; 374 kabul, 136 ret oyu çıktı. 4 vekil çekimser kalırken 11 milletvekili ise boş oy attı. Sonuçlara göre CHP'lilerin bir kısmı da ‘dokunulmazlıklar kaldırılsın' dedi.  Referanduma gerek kalınmaması için üçüncü ve son oylamanın sonuçları beklenecek. İşte kafa karıştırıcı oylamanın detayları;



TBMM'de yapılan oylama, fezlekeleri Meclis'e ulaşan vekillerin dokunulmazlıklarının kaldırılmaları için geçici bir anayasa değişikliği yapılmasını öngörüyor.

PEKİ BU MADDELER NE İÇERİYOR?



TBMM'ye vekillerin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin getirilen geçici Anayasa değişiklik önerisi iki maddeden oluşuyor. İlk madde, vekiller hakkında savcılar tarafından hazırlanmış ve TBMM'ye ulaşmış tüm fezlekelerin topluca yürürlüğe koyulması, yani fezlekesi olan vekillerin yargılanmalarının önünün açılmasını içeriyor. İlk madde, Anayasa değişikliğinin içeriğini kapsıyor.  İkinci madde ise, yürürlük maddesi.

ASIL OYLAMA ÜÇÜNCÜSÜ



TBMM'de bugün üçünü bir oylama daha yapılacak.  3. oylama, “teklifin geneli üzerinde” yapılacak.

Ve bu son oylama, dokunulmazlıklara ilişkin iki maddelik anayasa teklifinin de kilit oylaması konumunda.

Çünkü, ilk iki oylamada 367'nin üzerinde “evet” oyu çıkması halinde bile, 3. oylamada “evet” sayısı 330'un altında kalırsa, teklif doğrudan geçmeyecek, referanduma gidecek.  330'un altında kalırsa ise, dokunulmazlıklara ilişkin teklif “düşmüş” yani kabul edilmemiş sayılacak.

SON DAKİKADA 8 İSİM EKLENDİ!



Öte yandan TBMM'de bugün yapılan dokunulmazlık oylamalarından hemen önce, 8 fezleke daha Meclis'e ulaştı.  Bunların içinde hiçbirinin AKP'li vekil olmaması dikkat çekti.

TBMM'ye son dakikada ulaşan 8 fezleke şu vekillere ait;

CHP- Barış Yarkadaş, Mahmut Tanal, Okan Gaytancıoğlu, Kamil Oktay Sındır

MHP- Mevlüt Karakaya

HDP- Dilek Öcalan, Ertal Ataş, Mahmut Tuğrul.



Oylanan yasaya göre oylama öncesinde TBMM'ye ulaşan tüm fezlekeler, değişiklik kapsamına dahil oluyor. Yani AKP'nin hamlesiyle son anda pakete dahil edilen isimlerin de dokunulmazlıklarının kalkması gündeme gelebilecek.

İLK TURDA KAÇ OY ÇIKMIŞTI?



Meclis'te dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla ilgili Anayasa değişikliğinde maddelere geçilmesi 348 evet oyuyla kabul edilmişti. Teklifin ilk maddesine 350 oy, ikinci maddesine ise 357 kabul oyu çıkmıştı.








Etiketler: Meclis  Te  Dokunulmazlık  Trafiği    haber

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