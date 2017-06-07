AK Parti Adıyaman Milletvekili Adnan Boynukara ile HDP İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkçü arasındaki tartışma Meclis'te gerilime neden oldu



TBMM Genel Kurulu dün, Başkanvekili Ahmet Aydın başkanlığında toplandı.







HDP'nin önerisi üzerine grubu adına söz alan AK Parti Adıyaman Milletvekili Adnan Boynukara ile HDP İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkçü arasında tartışma yaşandı.







KAVGAYI ARAYA GİREN MİLLETVEKİLLERİ ÖNLEDİ







Boynukara hemen ardından, laf attığı gerekçesiyle Kürkçü'nün üzerine yürüdü. Diğer milletvekillerinin araya girmesi üzerine kavga önlendi. Birleşime verilen arada AK Parti Malatya Milletvekili Nurettin Yaşar ve AK Parti Tokat Milletvekili Zeyid Aslan da Kürkçü'ye tepki gösterdi.







kaynak:habertürk