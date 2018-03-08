Kasap Baba, Cinsel İçerikli Film Bağımlısı Olan Oğlunun Elini Kesti
Son Dakika! Afrin Operasyonunda 48. Gün! Cinderes Teröristlerden Temizlendi
Çavuşoğlu: Terörist Başı Müslim İsveç'te, Nota İle Geçici Tutuklama Talebi İlettik
Özel Güvenlik Sayısı Polisi Geçti
'kocasından Dayak Yiyen Kadınlar Şükretmeli' Fetvasına Soruşturma!
Harekatın Biteceği Tarihi Duyuran Ankara'dan Irak'a Operasyon Sinyali
Spor Toto Süper Ligdde 25. Hafta Hakemleri Belli Oldu
Köşeye Sıkışan Ypg, Türkiye'yi Destekleyen Aşiretler Liderlerini Rehin Aldı
8 Mart Emekçi Kadınlar Günü Kutlu Olsun! İşte Fedakarlığı Görev Edinmiş Kadınlarımızın Hikayeleri
Otomobili Üzerlerine Sürdü! İki Genç Kızın Kıl Payı Ölümden Döndüğü Anlar Kamerada
Üniversitede Kadın Kavgası! Profesör, Yardımcı Doçenti Yakasından Tutup Tartakladı
Duty Free'lerde 55 Milyon Euroluk Yerli Ürün Satıldı
Metrobüs Durağında Kabus! 25 Dakika Boyunca Asansörde Mahsur Kaldı
Hiçbir Zorluk Çalışma Tempolarını Etkilemiyor! İşte Doğu Karadeniz'in Pes Etmeyen Kadınları
Apart Otelde İranlı Trans Birey, Boğazı Kesilmiş Halde Ölü Bulundu
65'lik Bedriye Teyzenin Dramı! Kadınlar Günü'nü Hurda Ve Kağıt Toplayarak Geçiriyor
Çocuklarına Yük Olmak İstemeyen 95'lik Dedenin İntihar Anları Kamerada
Çiftlikbank'a Nitelikli Dolandırıcılıktan Suç Duyurusu Yapıldı
Bim'in Net Karı Belli Oldu! Hasılatı Dudak Uçuklatıyor
Müebbet Hapis Cezası Alan Eski Tribün Lideri, Yurt Dışına Kaçarken Yakalandı

MECLİS'TE AFRİN KAVGASI! 3 MİLLETVEKİLİ YARALANDI


Meclis'te Afrin kavgası! 3 milletvekili yaralandı
Tarih : 08 Mart 2018, 01:10
Puan Ver : Meclis'te Afrin Kavgası! 3 Milletvekili Yaralandı(9/10)5

AK Partililer ile HDP'liler arasında kadın vekillerin de karıştığı kavga çıktı. Hafif yaralanan 3 vekil Meclis'in acil yardım merkezinde tedavi gördü.

TBMM Genel Kurulu'nda bu gece teşvik torba tasarısının görüşmelerinde Afrin kavgası yaşandı. Kavgaya, AK Partililer ile arasında kadın vekillerin de olduğu HDP'liler karıştı.

"SİVİL ÖLÜYORSA ONU SİZİN PKK'LILARINIZ YAPIYOR!"

HDP Diyarbakır Milletvekili Mahmut Toğrul'un askerin Afrin'de etnik temizlik yaptığı iddiası ortalığı karıştırdı. AK Parti Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, Toğrul'un üzerine yürüyerek, "asker ülkesi için savaşıyor, sivil öldürülüyorsa onu sizin PKK'lılarınız yapıyor, bu kürsüden böyle bir şey söyleyemezsiniz, bu sözlerinizden ötürü sizi kınıyorum" tepkisini verdi.

1 AK PARTİ'Lİ 2 HDP'Lİ VEKİL YARALANDI

Toğrul ile Şahin arasındaki sözlü tartışma AK Partili ve HDP'li vekillerin de katılımıyla kavgaya dönüştü.

HDP sıraları önünde yumruklaşmalar yaşanırken, HDP'li Müslim Doğan ve Toğrul ile AK Partili İbrahim Aydemir aldıkları darbeler nedeniyle hafif yaralandı. Bu vekiller Meclis'teki ilk yardım merkezine giderek tedavi oldu. HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş'ın yaralanan arkadaşlarına, "gidip rapor alın" dediği duyuldu.

HDP Grup Başkanvekilleri Beştaş ve Filiz Kerestecioğlu'nun olaya tepki göstermesi üzerine ikinci kez tartışma yaşandı. AK Partili Mehmet Uğur Dilipak'ın, sert tepki gösterdiği HDP'nin kadın yöneticilerine, "adam olacaksınız" diye bağırdığı duyuldu. Kerestecioğlu, "hayır adam değil kadın olacağız, siz de bu söyleme alışacaksınız" diye tepki verirken, AK Partili Bayram Özçelik ile tartışan Beştaş da, "100 kişiyle 3 kişiye saldırıyorsunuz" dedi.

Uzun süren tartışma bazı AK Parti, CHP ve HDP'lilerin araya girmesiyle yatıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Meclis  Te  Afrin  Kavgası  3  Milletvekili  Yaralandı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER