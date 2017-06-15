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meclis'te adalet yürüyüşü gerginliği

MECLİS'TE ADALET YÜRÜYÜŞÜ GERGİNLİĞİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı "Adalet Yürüyüşü"ne yönelik tartışmalar TBMM Genel Kurulu'na da yansıdı

Tarih : 15 Haziran 2017, 17:09
Puan Ver : Meclis'te Adalet Yürüyüşü Gerginliği(5/10)2


 CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile AK Parti Grupbaşkanvekili Mehmet Muş'un Meclis'teki konuşmaları zaman zaman gerginliğe neden oldu. CHP sıralarından seslenen CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Genel Başkanımız adalet yürüyüşünü bütün haksızlığa uğrayanlar için başlattı." dedi.



CHP'NİN TWITTER HESABINDAN PAYLAŞILAN FOTOĞRAFA TEPKİ



AK Partili Muş ise, kürsüdeki konuşmasında, CHP'nin resmi Twitter hesabından paylaşılan bir fotoğrafı göstererek, "Biz milletle yürürüz. Burada bakın askerler konulmuş, nereye hesap veriyorsunuz" dedi.



 



kaynak:habertürk








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