

Beş yıl önce parlamentoda aralarında HDP'nin geçmişteki çizgisini temsil eden BDP'nin de olduğu dört partinin eşit temsiliyle kurulan Meclis Anayasa Uzlaşma Komisyonu, iki yılı aşan çalışmalarında 60 madde üzerinde mutabakat sağlamış, ancak anayasanın bütününde uzlaşma bulanamaması nedeniyle çalışmalarını sonlandırmıştı.







Kasım ayındaki seçimlerde 317 milletvekiliyle tek başına iktidara gelen AKP, her partiden eşit sayıda üyeyle Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nun canlandırılması çağrısı yapmış, parlamentodaki diğer partiler, CHP, MHP ve HDP çağrıya olumlu yanıt vermişlerdi.







Kahraman'ın komisyona üye bildirimi için partilere tanıdığı son gün olan bugün, HDP Mithat Sancar, Meral Danış Beştaş ve Garo Paylan isimlerini Meclis Başkanlığı'na bir mektupla sundu.







Daha önce üye bildirimi yapan partilerden AKP, 2011'de kurulan komisyonun başkanı Cemil Çiçek, o komisyonun eski üyeleri Ahmet İyimaya, Mustafa Şentop'u, CHP ise Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan ile milletvekilleri Ömer Suha Aldan ve Namık Havutça'yı, MHP de Genel Başkan Yardımcısı ve eski komisyonun üyesi Oktay Öztürk'ün yanı sıra Kadir Koçdemir ve Mehmet Parsak'ı üye olarak belirmemişlerdi.