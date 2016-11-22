Deaş Operasyonunda Gözaltında Olan 43 Kişi...
Hükümlü Çocuklar Hakkında Yeni Düzenleme
Şehitlerimizi Uğurluyoruz
118 Yolcusu Bulunan Libya Uçağı Kaçırıldı
Ak Parti'den Cumhurbaşkanlığı Sistemi Kılavuzu
Rusya Havalimanı'nda Sarhoş Sürücü Ortalığı Birbirine Kattı!
Yeni Dönem 1 Ocak'ta Başlıyor
Chp'de Deprem! 506 Kişiyi Üyelikten Çıkardılar
Haliç'e Buruk Veda! Tarihi Galata Köprüsü Yerinden Kaldırıldı!..
Rtük Dizilere Ceza Yağdırdı
Emniyet Müdürlüğü'ne Yönelik Eylem İçin Keşif Yapan 4 Pkk'lı Yakalandı
Aselsan'dan 200 Milyon Dolarlık Sözleşme
Putin'den Karlov Suikastıyla İlgili Açıklama
Liseli Elif, Okula Giderken Çöken Duvarın Altında Kaldı
İşte Yılın Transferi! 70 Milyon Euro
Abd Büyükelçisi Bass: Suçlamaları Reddediyoruz
Türkiye'de Konut Satışı Yüzde 25,1 Arttı
Beşiktaş'ın Yeni Transferi Ryan Babel'in Maliyeti!..
Donald Trump'ın 'müslüman' Planı!
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor

MECLİS ÖNÜNDE ‘TASARI' PROTESTOSU!


MECLİS ÖNÜNDE ‘TASARI' PROTESTOSU!
Tarih : 22 Kasım 2016, 13:14
Puan Ver : Meclis Önünde ‘Tasarı' Protestosu!(9/10)9


CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, çeşitli kadın örgütleriyle birlikte TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Gök, AKP'nin cinsel istismar önergesine ilişkin Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamalarına değinerek, “Başbakan önergeni geri çekileceğini söyledi. Af niteliğindeki önerge reddedilmiş önergedir. Bu önergenin geri çekilmesi ötesinde reddedildiğini söylüyoruz. Mücadelemizi bu utanç yasası çöplüğe atılana kadar devam ettireceğiz. Körpecik bedenlerin istismar edilmesine izin vermeyeceğiz” diye konuştu.



CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse ise “Çocuk istismarı önergesine hayır demek için buradayız. Geleceğin çocukları için umut var çünkü CHP'nin kadınları var” dedi.



 



kaynak:sözcü








Etiketler: Meclis  Önünde  ‘Tasarı    Protestosu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER