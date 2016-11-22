

CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, çeşitli kadın örgütleriyle birlikte TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Gök, AKP'nin cinsel istismar önergesine ilişkin Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamalarına değinerek, “Başbakan önergeni geri çekileceğini söyledi. Af niteliğindeki önerge reddedilmiş önergedir. Bu önergenin geri çekilmesi ötesinde reddedildiğini söylüyoruz. Mücadelemizi bu utanç yasası çöplüğe atılana kadar devam ettireceğiz. Körpecik bedenlerin istismar edilmesine izin vermeyeceğiz” diye konuştu.



CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse ise “Çocuk istismarı önergesine hayır demek için buradayız. Geleceğin çocukları için umut var çünkü CHP'nin kadınları var” dedi.







kaynak:sözcü