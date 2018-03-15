Meclis Kulisindeki Kavgayla İlgili Muhakkik Tayin Edildi!
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MECLİS KULİSİNDEKİ KAVGAYLA İLGİLİ MUHAKKİK TAYİN EDİLDİ!


Meclis kulisindeki kavgayla ilgili muhakkik tayin edildi!
Tarih : 15 Mart 2018, 01:50
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TBMM Başkanlığı, Genel Kurulda yaşanan tartışmalar sonrasında kuliste meydana gelen olaylarla ilgili olarak muhakkik tayin etti, olaya karıştığı iddia edilenler hakkında idari inceleme başlattı.

YAZI AÇIKLAMA YAPILDI

TBMM Başkanlığı, Genel Kurul çalışmaları sırasında yaşanan olaylar ve bununla ilgili basında yer alan haberler üzerine yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, TBMM'nin, milli iradenin tecelli ettiği ve milletin, kendi içinden seçerek gönderdiği temsilcilerin, milletvekillerinin oluşturduğu yüce bir makam olduğu ifade edildi.

"MUHAKKİK TAYİN EDİLMİŞTİR"

Yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

TBMM Başkanlığı tarafından, Genel Kurulda yaşanan tartışmalar sonrasında kuliste meydana gelen olaylarla ilgili olarak muhakkik tayin edilmiştir. Olaya karıştığı iddia edilenler hakkında gerekli idari incelemeler başlatılmıştır. Ayrıca olayın adli mercilere intikal etmesi halinde yetkili makamlarca gereğinin yapılacağı da kuşkusuzdur."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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