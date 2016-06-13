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MECLİS KARAMAN'DAKİ CİNSEL SALDIRI OLAYINI ARAŞTIRACAK


MECLİS KARAMAN'DAKİ CİNSEL SALDIRI OLAYINI ARAŞTIRACAK
Tarih : 13 Haziran 2016, 11:00
Puan Ver : Meclis Karaman'daki Cinsel Saldırı Olayını Araştıracak(8/10)7


Meclis Çocuk İstismarını Önleme Komisyonu, Karaman'da öğrencilere yönelik cinsel saldırı olayını araştıracak.



Komisyonda AK Parti'den 9, CHP'den 4, MHP ve HDP'den 1 milletvekili bulunuyor.



15 milletvekilinden oluşan araştırma komisyonu, beraberinde hakim, doktor ve uzmanlar eşliğinde Karaman'da yaşanan cinsel saldırı olayını araştıracak.



Hazırlanacak rapor daha sonra Meclis'e sunulacak.



Karaman'da Ensar Vakfı ile KAİMDER'de görevli öğretmen Muharrem Büyüktürk 10 çocuğa cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle 508 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.








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