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MECLİS EVLİLİK PROGRAMLARINI İNCELEYECEK


MECLİS EVLİLİK PROGRAMLARINI İNCELEYECEK
Tarih : 01 Mart 2017, 14:56
Puan Ver : Meclis Evlilik Programlarını İnceleyecek(6/10)4


İlk toplantısını gerçekleştiren komisyon, en yaşlı üye sıfatıyla AK Parti Yalova Milletvekili Fikri Demirel başkanlığında toplandı.



Komisyonda verilen önergenin kabul edilmesiyle, alt komisyon başkanlığına Çelik seçildi.



AK Parti'li Çelik, yıllardır televizyon kanallarının gündüz kuşağında yayınlanan evlilik programlarıyla ilgili ciddi bir rahatsızlığın söz konusu olduğunu belirtti.



Programlarda iş, evlilik aşamasına gelince reyting kaygısıyla olayın magazinleştirildiğini anlatan Çelik, konuya ilişkin bakanlıklar ile kurum ve kuruluşlara binlerce şikayet dilekçesinin ulaştığını kaydetti.



Canan Candemir Çelik, dilekçelerde, programların genel ahlak, manevi değerler ile ailenin korunması ilkesine aykırılıklar içerdiğinin belirtildiğini ifade etti.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Meclis  Evlilik  Programlarını  İnceleyecek    haber

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