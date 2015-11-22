

TBMM Genel Kurulu bugün toplanıp yeni başkanını seçecek. Başkanın seçilmesi ile birlikte gözler hükümete çevrilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun yarın bir araya gelerek yeni hükümetin açıklanması bekleniyor.







TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanı seçimi gündemi ile saat 15.00'te toplanacak. Başkanlık için AK Parti Milletvekili İsmail Kahraman, CHP Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgihan, MHP Milletvekili Yusuf Halaçoğlu ve HDP Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat yarışacak. Seçim gizli oyla yapılacak. İlk iki oylamada üye tam sayısının üçte ikisi olan 367'yi bulan aday, başkan seçilecek.



Bu iki turda kazanan olmazsa, üçüncü oylamada üye tam sayısının salt çoğunluğu olan 276'yı bulan, başkan seçilecek. AK Parti'nin milletvekili sayısı dikkate alındığında Kahraman'ın üçüncü turda seçilmesi bekleniyor. Yeni başkan teşekkür konuşmasının ardından görevi geçici başkanlık yapan Deniz Baykal'dan devralacak.



