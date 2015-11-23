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MECLİS BAŞKANI'NI SEÇTİ


MECLİS BAŞKANI'NI SEÇTİ
Tarih : 23 Kasım 2015, 09:54
Puan Ver : Meclis Başkanı'nı Seçti(9/10)10


TBMM Genel Kurulu, Meclis Geçici Başkanı Deniz Baykal'ın başkanlığında sakin bir atmosferde açıldı. Ancak HDP Grup Başkanvekili İdris Baluken'in Nusaybin ve Yüksekova'da uygulanan sokağa çıkma yasağı ile gerçekleştirilen operasyonları gündeme getirmesi tartışma yarattı. Bölgede darbe uygulamaları ve katliam gerçekleştirildiğini belirten Baluken, açlık eylemi yapan vekillere yapılan müdahale nedeniyle TBMM'nin tavır koyması gerektiğini savundu. Baykal Anayasa ve içtüzük gereği böyle bir uygulama yapamayacağını belirterek HDP'nin talebini geri çevirdi. Ak Partililer bu tavrından dolayı Baykal'ı alkışladı. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı'ndan gelen tezkerelere HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder itiraz etmesi de ikinci bir tartışma konusu oldu. Baykal, anayasaya aykırılıklar konusunda müracaat edilecek kurumun belli olduğunu belirterek itirazı dikkate almadı.



Tartışmaların ardından geçen birleşimde bulunmayan 5 milletvekiline yemin etmeleri çağrısı yapıldı. HDP Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan yemin ederken, metne sadık kalmadığı için ettiği yemin geçersiz sayılan Leyla Zana, Genel Kurul'a gelmedi.








Etiketler: Meclis  Başkanı    Seçti    haber

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