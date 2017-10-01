MECLİS BAŞKANI, DAVETE KATILAMAYAN KILIÇDAROĞLU'NDAN ÖZÜR DİLEDİ: GÖREVLİLERİN İHMALİ
Meclis'in yeni yasama yılı açılışı sonrası TBMM'de gerçekleşen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım ile MHP lideri Devlet Bahçeli'nin katıldığı zirveye CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu davet edilmedi.
İSMAİL KAHRAMAN: BEN HERKESİ DAVET ETTİM
Meclis'teki görüşmeye Kılıçdaroğlu'nun katılmaması ile ilgili olarak Meclis Başkanı İsmail Kahraman, "Onun (Kılıçdaroğlu) herhalde randevusu vardı, ben herkesi davet ettim. Akşam yemeğinde inşallah beraber olacağız. Genel bir görüşmeydi, sohbetti. Temenniler iletildi. Gündem ne zaman sıcak değil ki." dedi.
KILIÇDAROĞLU: MECLİS BAŞKANI'NA YALAN SÖYLEMEK YAKIŞMIYOR
Kılıçdaroğlu ise Kahraman'ın davete ilişkin sözlerine tepki göstererek, "Meclis Başkanı'na yalan söylemek yakışmıyor" dedi.
MECLİS BAŞKANI ÖZÜR DİLEDİ
Yaşanan bu gelişmenin ardından CNN Türk'ün haberine göre TBMM Başkanı İsmail Kahraman, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu arayarak, davetinin iletilmemesinde görevlilerin ihmali olduğunu söyleyerek özür diledi.
Kaynak: haberinburada
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