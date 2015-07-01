

Sabah saatlerinde Mecidiyeköy D-100 Karayolu üzerinde meydana gelen ve 9 aracın karıştığı kazaya bir martının neden olduğu anlaşıldı. 1 kişinin yaralandığı kazada yolda yürüyen martıyı ezmemek için duran bir sürücünün kullandığı araca arkadan gelen diğer araçlar çarpıyor. Kaza anı Trafik Kontrol Merkezi(TKM) kameraları tarafından da görüntülendi. Bazı sürücülerin yavaşyayan sürücüye çarpmamak için son anda yaptıkları manevralarla kurtulduğu görülürken bazı sürücülerin ise kazaya karışmaktan kurtulamadıkları görülüyor. Kaza sonrası ise martı uçarak gözden kayboluyor.