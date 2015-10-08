Gaz pedalı tutukluk yapan İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri'ne (İETT) ait bir yolcu otobüsü mağazaya girdi. Facianın eşiğinden dönülen kazada şans eseri can kaybı yaşanmazken, otobüste ve mağazada maddi hasar meydana geldi.



İddiaya göre, Zakir A. yönetimindeki İETT'ye ait yolcu otobüsünün seyir halindeyken gaz pedalında tutukluk meydana geldi. Gaz pedalı tutulu kalan otobüsün kontrolünü kaybeden Zakir A., yol kenarındaki vatandaşlara ve araçlara çarpmamak için direksiyonu cadde üstünde bulunan mağazaya kırdı. Yol kenarındaki bir otomobili de sürükleyen otobüs mağazaya çarptı.







Mağazanın camlarını kırarak ön kısmı mağaza içerisine giren otobüs ancak durabildi. Şans eseri otobüsteki yolcular yaralanmazken, mağaza çalışanları büyük bir şok yaşadı. Mağazanın camları kırılırken, otobüste ve otomobilde de maddi hasar meydana geldi.