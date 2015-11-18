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MECİDİYEKÖY'DE AKIL ALMAZ SÜRÜCÜ DEHŞETİ!


MECİDİYEKÖY'DE AKIL ALMAZ SÜRÜCÜ DEHŞETİ!
Tarih : 18 Kasım 2015, 09:43
Puan Ver : Mecidiyeköy'de Akıl Almaz Sürücü Dehşeti!(8/10)8


Olay saat 16:00 sıralarından meydana geldi. İddiaya göre Sedat Azizoğlu 34 DG 6790 plakalı otomobili ile Kısıklı'dan Boğaziçi Köprüsüne doğru ilerlerken arkasından gelen plakası henüz belirlenemeyen otomobil sürücüsü korna çalarak yol istedi.



Azizoğlu'nun yol vermesi ile yanına yaklaşan kimliği henüz belirlenemeyen sürücü el kol hareketi yaptı. Bunun üzerine iki sürücü arasında tartışma çıktı. Tartışma Mecidiyeköy'e kadar yol boyunca devam etti. D-100 Karayolu Mecidiyeköy mevkiine gelindiği sırada kimliği henüz belirlenemeyen sürücü silah çıkartarak Azizoğlu'nun otomobiline kurşun yağdırdı.



Sedat Azizoğlu saldırıyı yara almadan atlattı ancak otomobilinin arka camı, sol arka kapı camı, sağ ön  ve arka kapısı isabet aldı. Saldırıdan sonra kaçmaya başlayan sürücü iki el daha ateş ettikten sonra izini kaybettirdi. Yaşadığı saldırının şokunu bir süre atlatamayan Azizoğlu durumu polis ekiplerine bildirdi.








Etiketler: Mecidiyeköy  De  Akıl  Almaz  Sürücü  Dehşeti    haber

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