MECBURİ İNİŞ YAPAN UÇAK TAKLA ATTI
Çanakkale'deki Uluslararası Havacılık Festivali Troy Air Fest'in son gününde ultralight tipi hafif uçak, motor arızası nedeniyle mecburi iniş yaparken takla attı. Yaralanan pilot hastaneye kaldırıldı.
Uluslararası Havacılık Festivali Troy Air Fest'te yürekleri ağza getiren bir kaza meydana geldi. Gösteri uçuşu yapan 'Virus' tipi tek motorlu iki kişilik TC-UTG tescilli ultralight tipi hafif uçak, motor arızası yaşadı.
UÇAK İNİŞ YAPARKEN TAKLA ATTI
Tek başına uçan pilot 50 yaşındaki Mustafa Gürer, inişe geçtiği sırada yaşanan sıkıntı nedeniyle uçağı festival için hazırlanan 750 metre uzunluğundaki pist yerine mecburi olarak yan tarafındaki engebeli araziye indirmek istedi. Ancak ön tekeri arazideki çukurlardan birine takılan uçak ters döndü. Uçağın pervanesinde hasar meydana gelirken, hafif yaralanan pilot Mustafa Gürer de ambulans ile gelen sağlık ekipleri tarafından kokpitten çıkartıldı. Gürer, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Çanakkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
FESTİVAL 17 AĞUSTOS'TA BAŞLAMIŞTI
17 Ağustos'ta başlayan havacılık festivaline gönüllü olarak katılan 10'dan fazla uçakla her gün sivil havacılığı sevdirmek amacıyla çocuklar ücretsiz olarak Çanakkale Boğazı semalarında uçuruluyordu. Ancak kazanın yaşandığı uçak, deneme uçuşu yaptığı için pilot Mustafa Gürer'in dışında kimse bulunmuyordu.
Kaynak: haberinburada
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