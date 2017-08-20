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Mecburi iniş yapan uçak takla attı

MECBURİ İNİŞ YAPAN UÇAK TAKLA ATTI

Çanakkale'deki Uluslararası Havacılık Festivali Troy Air Fest'in son gününde ultralight tipi hafif uçak, motor arızası nedeniyle mecburi iniş yaparken takla attı. Yaralanan pilot hastaneye kaldırıldı.

Tarih : 20 Ağustos 2017, 22:00
Puan Ver : Mecburi İniş Yapan Uçak Takla Attı(7/10)3

Uluslararası Havacılık Festivali Troy Air Fest'te yürekleri ağza getiren bir kaza meydana geldi. Gösteri uçuşu yapan 'Virus' tipi tek motorlu iki kişilik TC-UTG tescilli ultralight tipi hafif uçak, motor arızası yaşadı.

UÇAK İNİŞ YAPARKEN TAKLA ATTI

Tek başına uçan pilot 50 yaşındaki Mustafa Gürer, inişe geçtiği sırada yaşanan sıkıntı nedeniyle uçağı festival için hazırlanan 750 metre uzunluğundaki pist yerine mecburi olarak yan tarafındaki engebeli araziye indirmek istedi. Ancak ön tekeri arazideki çukurlardan birine takılan uçak ters döndü. Uçağın pervanesinde hasar meydana gelirken, hafif yaralanan pilot Mustafa Gürer de ambulans ile gelen sağlık ekipleri tarafından kokpitten çıkartıldı. Gürer, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Çanakkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

FESTİVAL 17 AĞUSTOS'TA BAŞLAMIŞTI

17 Ağustos'ta başlayan havacılık festivaline gönüllü olarak katılan 10'dan fazla uçakla her gün sivil havacılığı sevdirmek amacıyla çocuklar ücretsiz olarak Çanakkale Boğazı semalarında uçuruluyordu. Ancak kazanın yaşandığı uçak, deneme uçuşu yaptığı için pilot Mustafa Gürer'in dışında kimse bulunmuyordu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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