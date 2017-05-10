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MEB'TEN VELİLERE UYARI: SAKIN İMZALAMAYIN


MEB'TEN VELİLERE UYARI: SAKIN İMZALAMAYIN
Tarih : 10 Mayıs 2017, 09:20
Puan Ver : Meb'ten Velilere Uyarı: Sakın İmzalamayın(5/10)3


dershanelerin dönüşümünü öngören kanun değişikliğinden sonra Ağustos 2015'te, yeni bir kurum türü olarak özel öğretim kursları tanımlandı. 



Bu kursların MEB tarafından belirlenen 8 bilim grubundan en fazla 3'ü ile faaliyet gösterebileceği düzenlendi. Ancak 3 bilim grubu sınırlamasını öngören değişiklik, FETÖ kapsamında kapatılan sendika tarafından iptal istemiyle Danıştaya taşındı. Yüksek Mahkeme, Aralık 2015'te 3 bilim grubu sınırlaması hakkında yürütmenin durdurulması kararı verdi. 



Karar üzerine, özel öğretim kurslarının bilim grubu sayısı Nisan 2016'da bakanlıkça 5'e çıkarılmıştı. Ancak bakanlığın yürütmenin durdurulması kararına karşı yaptığı itiraz, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından Mayıs 2016'da haklı bulundu. Bakanlığın bilim grubu sınırlaması yapmaya yetkili olduğu hükme bağlandı.



Bu kararın ardından Ağustos 2016'da özel öğretim kurslarının faaliyet gösterebileceği bilim grubu sayısı bire düşürüldü. 676 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile de özel öğretim kursu tanımı bağımsız bir kurum olarak 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'na eklendi ve açılabilecek bilim grubu sayısı da "bir" olarak belirlendi.



Daha önce açılmış birden fazla bilim grubuyla faaliyet gösteren kurumların, 1 Ağustos 2017'ye kadar bir bilim grubunda faaliyet gösterecek şekilde düzenleme yapması gerekiyor.



 



kaynak:hürriyet








Etiketler: Meb  Ten  Velilere  Uyarı  Sakın  İmzalamayın    haber

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