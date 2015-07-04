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MEB'TEN ÖĞRETMENLERE BÜYÜK MÜJDE!


MEB'TEN ÖĞRETMENLERE BÜYÜK MÜJDE!
Tarih : 04 Temmuz 2015, 12:16
Puan Ver : Meb'ten Öğretmenlere Büyük Müjde!(7/10)7


Değişiklikle, rotasyon üst sınırı 15 yıla çıkarıldı. Kademeli olarak da 12 yıla inecek ve 2018 yılı itibariyle bir öğretmen aynı okulda en fazla 12 yıl kalabilecek.


 


Yeni durumda eylül itibariyle aynı okulda 15 yılını dolduran öğretmenlerin  yerleri değiştirilecek.


 


Milli Eğitim Bakanlığı, nisan ayında 12 yılını dolduran her öğretmenin başka bir okula tayin edilmesini öngören "rotasyon" uygulamasını hayata geçirmişti. Eylül ayı itibariyle aynı okulda 12 yılını dolduran 40 bin öğretmen rotasyona girecek ve başka bir okula gönderilecekti. Kademeli uygulama ile 4 yıl sonraysa 8 yılını dolduran tüm öğretmenler rotasyona girmiş olacaktı.







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