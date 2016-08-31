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meb'den velilere: teşvik alan özel okullara güvenebilirsiniz

MEB'DEN VELİLERE: TEŞVİK ALAN ÖZEL OKULLARA GÜVENEBİLİRSİNİZ

Çocuğunu özel okula yazdırmak isteyen veliler, FETÖ kaygısı yaşıyor. Hangi okulun güvenilir olabileceği konusunda MEB'den bilgi isteyen veliler, bakanlığı telefon ve mail yağmuruna tuttu

Tarih : 31 Ağustos 2016, 08:56
Puan Ver : Meb'den Velilere: Teşvik Alan Özel Okullara Güvenebilirsiniz(0/10)


Çocuğunu özel okula göndermeyi düşünen binlerce veli 15 Temmuz darbe girişiminin ardından “FETÖ'cü okul” kaygısı yaşıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yetkilileri, velilere, “Özel okul teşviki verdiğimiz okullara güvenebilirsiniz. Teşvik verilmeyen okullarla ilgili çalışmalarımız sürüyor” mesajı iletti.



MEB, darbe girişiminin ardından 81 ilde bin 71 özel okulu FETÖ bağlantısı nedeniyle kapattı. Bu okulları bünyesine alan MEB, 19 Eylül'de başlayacak yeni eğitim yılı öncesinde bu okullarla ilgili çalışmalarını tamamlayacak. Bu okullar, MEB'e bağlı olarak hizmet vermeye devam edecek. Kapatılan bu okullarda öğrenim gören 138 bin öğrencinin ise devlet ve özel okullara yerleştirilmesi işlemleri sürüyor.








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