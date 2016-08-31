

Çocuğunu özel okula göndermeyi düşünen binlerce veli 15 Temmuz darbe girişiminin ardından “FETÖ'cü okul” kaygısı yaşıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yetkilileri, velilere, “Özel okul teşviki verdiğimiz okullara güvenebilirsiniz. Teşvik verilmeyen okullarla ilgili çalışmalarımız sürüyor” mesajı iletti.







MEB, darbe girişiminin ardından 81 ilde bin 71 özel okulu FETÖ bağlantısı nedeniyle kapattı. Bu okulları bünyesine alan MEB, 19 Eylül'de başlayacak yeni eğitim yılı öncesinde bu okullarla ilgili çalışmalarını tamamlayacak. Bu okullar, MEB'e bağlı olarak hizmet vermeye devam edecek. Kapatılan bu okullarda öğrenim gören 138 bin öğrencinin ise devlet ve özel okullara yerleştirilmesi işlemleri sürüyor.