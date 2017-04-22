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meb'den okullara yönetici görevlendirmeye yeni düzenleme

MEB'DEN OKULLARA YÖNETİCİ GÖREVLENDİRMEYE YENİ DÜZENLEME

Milli Eğitim Bakanlığı'nca yapılan yeni düzenlemeye göre, okullara yönetici görevlendirmeleri, değerlendirme ile sözlü sınavın aritmetik ortalaması alınarak puan üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek.

Tarih : 22 Nisan 2017, 12:48
Puan Ver : Meb'den Okullara Yönetici Görevlendirmeye Yeni Düzenleme(5/10)5


Milli Eğitim Bakanlığı'na Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı.     



Okullarda yönetici olarak görevlendirileceklerin, yükseköğretim mezunu, değerlendirme başvurusunun son günü itibarıyla Bakanlık kadrolarında öğretmenlik yapıyor olması gerekecek.     



Müdür olarak görevlendirileceklerin yeni düzenlemede belirtilen şartlardan en az birini taşıması istenecek. Bu koşullar ise "müdür olarak görev yapmış olmak", "kurucu müdür, müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı ve müdür yetkili öğretmen olarak ayrı ayrı veya toplam en az bir yıl görev yapmış olmak", "Bakanlığın şube müdürü veya daha üst unvanlı kadrolarında görev yapmış olmak" şeklinde belirlendi.     



Müdür başyardımcısı veya müdür yardımcılığıyla görevlendirileceklerde de "müdür, kurucu müdür, müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı veya müdür yetkili öğretmen olarak görev yapmış", "Bakanlığın şube müdürü veya daha üst unvanlı kadrolarında görev yapmış", "adaylık dahil en az dört yıl öğretmen olarak görev yapmış" olma koşullarından en az biri aranacak.   



 



kaynak:hürriyet








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