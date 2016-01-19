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MEB'DEN İL MÜDÜRLÜKLERİNE 'ÖDEV' YAZISI


MEB'DEN İL MÜDÜRLÜKLERİNE 'ÖDEV' YAZISI
Tarih : 19 Ocak 2016, 15:04
Puan Ver : Meb'den İl Müdürlüklerine 'ödev' Yazısı(8.3/10)6


Milli Eğitim Bakanlığı, yarıyıl tatilinde öğrencilere ödev verilmemesi konusunda il müdürlüklerine yazı gönderdi. Yazıda, öğrencilerin tatillerini verimli bir şekilde geçirmelerini, dinlenmiş bir şekilde yeni döneme sağlıklı başlangıç yapabilmelerini ve ilgi alanlarına da zaman ayırabilmelerini sağlamak için söbestr tatilinde ödev verilmemesi istendi.



Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı imzasıyla gönderilen yazıda, nitelikli eğitimin toplumun her bireyine en üst seviyede ulaştırılması ile öğrencilerin dünyadaki çağdaşlarıyla rekabet edebilecek becerilerle donatılmış, problem çözebilen ve üretken, milli ve manevi değerlerine sahip çıkan bireyler olarak yetiştirilmesinin Bakanlığın öncelikli hedefleri arasında olduğu belirtildi.



Bu nedenle öğrencilere yönelik eğitim öğretim faaliyetleri sırasında yapılacak çalışmalarda Bakanlığın politikaları ve öncelikleri dikkate alınarak, özenli olunması istendi.



Bu çerçevede, proje, protokol gibi çalışmalar kapsamında çeşitli kurum ve kuruluşlarca öğrencilere dağıtılmak üzere okullara "bağış" veya "yardım" adı altında gönderilen kitap, broşür afiş gibi materyallerin anayasaya, kanunlara, öğretim programlarına ve öğrenci seviyesine uygun olup olmadığı ile ilgili içeriğin doğruluğu hususlarında detaylı ve yeterli inceleme yapıldıktan sonra bu materyallerin öğrencilerin kullanıma sunulması istendi.








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