

MEB uygulama öncesi ehliyet, açık lise ve ortaokul, görevde yükselme, elektronik ortam sınavları gibi merkezi sistem sınavlarının ücretlerini "Online tahsilat sistemi" ile kamu bankaları aracılığıyla tahsil ediyordu.



7 GÜN 24 SAAT ÖDEME



AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, MEB Bilgi İşlem Dairesi ve Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yürütülen proje ile sınavlara başvuracak kişilere ücretlerini kredi kartları ile internet ortamından 7 gün 24 saat yatırabilme olanağı getirildi.



Adaylar bankalara gitmeden ev, iş yeri veya mobil cihazlardan sınav ücretlerini yatırarak başvurularını tamamlayabilecek. Sınav ücreti, "https://odeme.meb.gov.tr" adresinden yatırılabilecek.







kaynak:sabah