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MEB'DE FLAŞ GELİŞME! 3592 PERSONEL GÖREVE İADE EDİLDİ


MEB'DE FLAŞ GELİŞME! 3592 PERSONEL GÖREVE İADE EDİLDİ
Tarih : 02 Aralık 2016, 17:37
Puan Ver : Meb'de Flaş Gelişme! 3592 Personel Göreve İade Edildi(5/10)7


Milli eğitim Bakanlığınca (MEB), terör örgütleriyle bağlantılı olduğu gerekçesiyle açığa alınan personelden Türkiye genelinde 3 bin 592'si görevlerine iade edildi.



Bakanlık yetkililerinden alınan bilgiye göre, Bakanlıkta görev yapan personelden 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 137'nci maddesi gereğince görevden uzaklaştırma tedbiri uygulanan 3 bin 592'si hakkında bugün itibarıyla görevden uzaklaştırma tedbiri kaldırıldı.



Göreve iade edilen personel, terör örgütleriyle bağlantılı olduğu gerekçesiyle açığa alınmıştı. Bu kişiler hakkında sadece görevden uzaklaştırma tedbirinin kaldırıldığı, disiplin süreci bağlamında inceleme ve soruşturma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.



Öte yandan bu kişilere yönelik göreve dönüş iş ve işlemlerin yapılması amacıyla ilgili birimlere gerekli yazılar da gönderildi.



 



kaynak:milliyet








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