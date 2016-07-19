

Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında görev yapan15.200 kamu personeli açığa alındı, bu kişiler hakkında soruşturma başlatıldı.



MEB'den konu ile ilgili yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:



"Bilindiği üzere, 15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ-PDY terör örgütü bağlantılı cuntacı bir grup ülkemizin demokratik hukuk düzenine ve kamu kurum ve kuruluşlarının işleyişine yönelik bir darbe teşebbüsünde bulunmuş, bu teşebbüs devletimizin ve milletimizin ortaya koyduğu ortak dayanışma ve üstün gayret sayesinde bertaraf edilmiştir.







Bu olay da göstermiştir ki, mezkûr terör örgütüyle bağlantılı tüm kişi, kurum ve kuruluşlarla etkin bir şekilde mücadele edilmeli ve bu örgütün bütün faaliyet alanları ortadan kaldırılmalıdır.







Bu kapsamda, Millî Eğitim Bakanlığı olarak bu yapıya ait tüm özel eğitim kurumları ve okullar ile barınma merkezlerinin yanı sıra, Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında görev yapan FETÖ örgütüyle irtibatlı kamu personeline yönelik olarak kapsamlı bir çalışma yürütülmektedir. Bugün itibarıyla, Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatında görev yapan 15.200 kamu personeli açığa alınmış, bu kişiler hakkında soruşturma başlatılmıştır.







Ayrıca Bakanlığımızın bu yöndeki çalışmaları devam etmekte olup,kamuoyu gelişmeler hakkında bilgilendirilecektir."